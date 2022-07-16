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Дзагоев — в «Алании», Тухель заблокировал трансфер Роналду, Кулибали перешел в «Челси»

Отдел футбола «СЭ»
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Алан Дзагоев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Роман Евгеньев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Криштиану Роналду.
Фото AFP
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Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».
Эльмир Набиуллин. Набиуллин расторг контракт с «Химками»

У Набиуллина есть предложения от «Рубина» и «Торпедо»

Об этом сообщил главный тренер «Химок» Сергей Юран, который не включил защитника в заявку на матч с «Зенитом».

«Я на него сейчас не расчитываю, мы всегда прямо разговариваем. У него два предложения: «Рубин» и «Торпедо». Что он выбрал, я не знаю. У нас прекрасные отношения. Надо говорит правду футболистам в лицо», — сказал Юран.

Контракт Набиуллина с «Химками» действует до лета 2023 года.

В прошлом сезоне 27-летний защитник провел за подмосковный клуб 21 матч во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

Дзагоев согласился на переход в «Аланию»

Вице-президент «Алании» Данил Гуриев объявил о принципиальном согласии полузащитника Алана Дзагоева на переход в клуб из Владикавказа.

«Алан Дзагоев очень хочет в «Аланию», он готов! Теперь он ждет нашего предложения. Сейчас все зависит от клуба», — заявил Гуриев «ОсНове».

20 мая ЦСКА и Дзагоев расторгли контракт по взаимному согласию сторон. В прошлом сезоне на счету 32-летнего полузащитника 3 голевые передачи в 22 матчах во всех турнирах.

Алан провел за ЦСКА 397 игр, забил 77 голов, стал трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России.

«Крылья Советов» подписали Евгеньева

Роман Евгеньев. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Роман Евгеньев.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Защитник Роман Евгеньев официально стал игроком самарского клуба, заключив соглашение на два года. В «Крыльях Советов» он будет выступать под 24-м номером.

«Роман Евгеньев — молодой, но уже довольно опытный и квалифицированный защитник. Он стабильно выступал в составе «Динамо», которое в прошлом сезоне завоевало бронзовые медали. Евгеньев обладает рядом хороших футбольных навыков, это должно помочь нашей обороне стать еще надежнее. Желаем Роме максимального прогресса и успехов в составе нашей команды», — прокомментировал трансфер главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин.

23-летний Евгеньев — воспитанник «Динамо», за которое он провел 86 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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«Торпедо» возобновило переговоры со Смольниковым

По данным Metaratings.ru, в клубе вернулись к обсуждению контракта с Игорем Смольниковым. Соглашение может быть подписано в ближайшее время.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Химок».

«Предложений для Игоря хватает. Он выбирает и смотрит, что будет лучше для его дальнейшей карьеры. Команды только из премьер-лиги. ФНЛ мы не рассматриваем. Интерес «Торпедо»? Не хотели бы кого-то выделять. Это будет неэтично. Мы разговариваем со всеми», — сказал «СЭ» агент Смольникова Александр Маньяков.

По окончании прошлого сезона 33-летний футболист покинул тульский «Арсенал».

В минувшем розыгрыше чемпионата России Смольников провел 27 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

«Челси» отказался от Роналду и подписал Кулибали

Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду.
Фото AFP

Томас Тухель заблокировал идею «Челси» подписать Криштиану Роналду, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Немецкий специалист заявил, что не нуждается в 37-летнем нападающем, так как Роналду не вписывается в его концепцию построения команды.

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи в 39 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Известно, что Криштиану намерен сменить клуб, так как хочет выступать в Лиге чемпионов.

При этом «Челси» закрыл сделку по защитнику Калиду Кулибали. Лондонский клуб подписал контракт с 31-летним сенегальцем из «Наполи» на 4 года.

Сообщалось, что «Челси» заплатит «Наполи» за него 40 миллионов евро. Кулибали будет зарабатывать в Лондоне 10 миллионов евро в год (после уплаты налогов).

Кристиан Эркисен. Кристиан Эриксен стал игроком «Манчестер Юнайтед»

Эриксен перешел в «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с Кристианом Эриксеном. Соглашение с хавбеком рассчитано до лета 2025 года.

Прошлым летом во время Евро-2020 футболист перенес сердечный приступ, после чего приостановил карьеру. Ему был установлен имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор, из-за чего Эриксену пришлось расторгнуть контракт с «Интером», в котором он выступал с 2020 по 2021 год.

Прошедший сезон 30-летний хавбек провел в «Брентфорде». Хавбек забил 1 мяч и отдал 4 результативные передачи в 11 матчах.

«Манчестер Юнайтед» — это особенный клуб. С нетерпением жду возможности начать работать вместе с новой командой. Мне посчастливилось несколько раз выходить на газон «Олд Траффорд», но самому надеть футболку «МЮ» — это особое чувство.

Я следил за работой Эрика тен Хага в «Аяксе». Очевидно, что это потрясающий тренер. Я уже лично общался с ним и знаю, какой он видит игру команды и какую роль отводит мне.

Я еще полон мотивации. Знаю, что могу многого добиться с «МЮ», — приводит слова датчанина сайт команды.

Калиду Кулибали. «Челси» объявил о покупке Кулибали у «Наполи»

Левандовски — в «Барселоне»

Страйкер «Баварии» Роберт Левандовски все-таки перейдет в «Барселоне», сообщает инсайдер Фабрицио Романо. По данным источника, в пятницу мюнхенский клуб сообщил руководству «Барсы», что они приняли их финальное предложение. Теперь сделка согласована со всех сторон.

Ожидается, что до конца недели Левандовски прибудет в расположение нового клуба.

В прошедшем сезоне Левандовски забил 46 мячей в 50 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его контракт с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Алан Дзагоев
Криштиану Роналду
Роман Евгеньев
Футбол
РПЛ
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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