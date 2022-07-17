«Торпедо» подписало Смольникова, «Бавария» отказалась от Роналду, Оздоев перейдет в «Урал»?

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

В «Урале» допустили подписание Оздоева

Экс-полузащитник «Зенита», находящийся в статусе свободного агента, в субботу посетил матч ЦСКА — «Урал» и находился в ложе руководства екатеринбуржцев. После матча президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопросы о потенциальном подписании контракта с игроком.

— Говорят, вас видели вместе с Оздоевым.

— Он приходил в гости к ребятам, поговорил с кем-то, у него много знакомых.

— Ранее в одном из интервью вы говорили, что хотели бы его подписать. Он вам тоже комплименты раздавал.

— Не читал это интервью, где он комплименты раздавал.

— Он говорил, что вы очень много делаете.

— Может быть.

— Возможен ли ваш союз?

— В жизни все возможно: никогда не говори «никогда».

— У Магомеда была высокая зарплата в «Зените», а вы не «Зенит».

— В «Зените» у всех высокая заработная плата, не только у Магомеда Оздоева.

Смольников — официально в «Торпедо»

Игорь Смольников вернулся в «Торпедо». Клуб внес игрока в заявку на сезон, а пресс-служба клуба официально подтвердила подписание контракта. Футболист будет выступать под 28-м номером.

По окончании прошлого сезона 33-летний игрок покинул тульский «Арсенал».

В минувшем розыгрыше чемпионата России Смольников провел 27 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Смольников — воспитанник «Локомотива», но в «Торпедо» защитник начинал большую карьеру. Также Игорь выступал за «Ростов», «Краснодар» и «Зенит».

В «Зените» опровергли интерес к защитнику «Фенербахче»

Об этом сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев. Ранее сообщалось, что питерский клуб предложил за 24-летнего Атилле Солои 14 миллионов евро.

«Информация не соответствует действительности. Никакого предложения не было в принципе», — приводит Sport24 слова Медведева.

Солои выступает за «Фенербахче» с января 2021 года, в прошлом сезоне он забил один гол и сделал две результативные передачи в 42 матчах за турецкую команду. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

«Челси» отказался от Дибалы

По информации журналиста The Guardian Эда Ааронса, на прошлой неделе Пауло Дибала был предложен лондонскому клубу. Но в «Челси» не проявили интереса к 28-летнему аргентинцу.

Дибала стал свободным агентом 1 июля — до этого он с июля 2015 года выступал за «Ювентус». В прошлом сезоне форвард забил 15 голов и сделал шесть результативных передач в 39 матчах за туринский клуб.

Ранее сообщалось, что на Дибалу также претендуют «Наполи» и «Рома».

«Бавария» зовет де Лигта и отказывается от Роналду

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич опроверг возможность подписания форварда «Манчестер Юнайтед».

«Я очень уважаю Криштиану Роналду, его достижения и карьеру, но еще раз: этот трансфер не в наших планах и не был в планах», — приводит слова Салихамиджича инсайдер Фабрицио Романо.

37-летний португалец пропустил несколько тренировок «МЮ», а также не отправился вместе с командой на предсезонный сбор в Таиланд.

В минувшем сезоне Роналду провел за «Манчестер Юнайтед» 37 матчей, забив 24 гола, а также отдав три результативные передачи.

Его контракт с «Ман Юнайтед» истекает летом 2023 года.

Главная трансферная цель «Баварии» — Маттейс де Лигт. Переговоры с защитником «Ювентуса» подтвердил генеральный директор мюнхенского клуба Оливер Кан.

«У нас был разговор. Футболист хочет перейти в «Баварию». Мы продолжим общаться и посмотрим, как все будет складываться. Я очень осторожен, когда дело касается прогнозов», — цитирует Кана Bild.

Массимилиано Аллегри уже подтвердил, что защитник покидает «Ювентус».

В прошедшем сезоне де Лигт забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 42 матчах за туринцев. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.