Набиуллин расторг контракт с «Химками»

По информации «СЭ», защитник Эльмир Набиуллин и «Химки» расторгли контракт. Ранее сообщалось, что 27-летний российский футболист был отстранен от работы с первой командой.

В минувшем сезоне Набиуллин провел 21 матч за «Химки», забил один гол и сделал три результативные передачи. Он выступал за подмосковный клуб с лета 2021-го.

Портал Transfermarkt оценивает Набиуллина в 900 тысяч евро.

На счету защитника один матч в составе сборной России.