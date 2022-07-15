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Набиуллин расторг контракт с «Химками»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Эльмир Набиуллин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

По информации «СЭ», защитник Эльмир Набиуллин и «Химки» расторгли контракт. Ранее сообщалось, что 27-летний российский футболист был отстранен от работы с первой командой.

В минувшем сезоне Набиуллин провел 21 матч за «Химки», забил один гол и сделал три результативные передачи. Он выступал за подмосковный клуб с лета 2021-го.

Портал Transfermarkt оценивает Набиуллина в 900 тысяч евро.

На счету защитника один матч в составе сборной России.

Эльмир Набиуллин
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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