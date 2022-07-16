«Челси» объявил о покупке Кулибали у «Наполи»

Защитник Калиду Кулибали официально стал футболистом «Челси».

Лондонский клуб подписал контракт с 31-летним сенегальцем на 4 года.

Предыдущей командой Кулибали был «Наполи», защитник выступал за неаполитанцев с июля 2014 года. В прошлом сезоне он забил 3 гола и сделал 3 результативных передачи в 34 матчах за клуб.

Ранее сообщалось, что «Челси» заплатит «Наполи» за Кулибали 40 миллионов евро.