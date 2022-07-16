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Сегодня, 08:07

«Челси» объявил о покупке Кулибали у «Наполи»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Калиду Кулибали.
Фото ФК «Челси»

Защитник Калиду Кулибали официально стал футболистом «Челси».

Лондонский клуб подписал контракт с 31-летним сенегальцем на 4 года.

Предыдущей командой Кулибали был «Наполи», защитник выступал за неаполитанцев с июля 2014 года. В прошлом сезоне он забил 3 гола и сделал 3 результативных передачи в 34 матчах за клуб.

Ранее сообщалось, что «Челси» заплатит «Наполи» за Кулибали 40 миллионов евро.

Источник: https://www.chelseafc.com/en/news/article/koulibaly-completes-chelsea-move
Футбол
ФК Наполи
ФК Челси
Калиду Кулибали
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