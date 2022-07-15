Защитник Евгеньев стал игроком «Крыльев Советов»
Защитник Роман Евгеньев подписал контракт с «Крыльями Советов». Как информирует официальный сайт самарцев, соглашение футболиста с клубом рассчитано на два года.
За «Крылья Советов» он будет выступать под 24-м номером.
«Роман Евгеньев — молодой, но уже довольно опытный и квалифицированный защитник. Он стабильно выступал в составе «Динамо», которое в прошлом сезоне завоевало бронзовые медали. Евгеньев обладает рядом хороших футбольных навыков, это должно помочь нашей обороне стать еще надежнее. Желаем Роме максимального прогресса и успехов в составе нашей команды», — подчеркнул главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин.
23-летний Евгеньев — воспитанник московского «Динамо». В составе столичного клуба он провел 86 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Также на его счету 1 игра за сборную России.
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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|0-0
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12
|Урал
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|0-0
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13
|Химки
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|0
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|0-0
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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|0-0
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -