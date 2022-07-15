Защитник Евгеньев стал игроком «Крыльев Советов»

Защитник Роман Евгеньев подписал контракт с «Крыльями Советов». Как информирует официальный сайт самарцев, соглашение футболиста с клубом рассчитано на два года.

За «Крылья Советов» он будет выступать под 24-м номером.

«Роман Евгеньев — молодой, но уже довольно опытный и квалифицированный защитник. Он стабильно выступал в составе «Динамо», которое в прошлом сезоне завоевало бронзовые медали. Евгеньев обладает рядом хороших футбольных навыков, это должно помочь нашей обороне стать еще надежнее. Желаем Роме максимального прогресса и успехов в составе нашей команды», — подчеркнул главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин.

23-летний Евгеньев — воспитанник московского «Динамо». В составе столичного клуба он провел 86 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Также на его счету 1 игра за сборную России.