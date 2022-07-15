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Сегодня, 17:05

Кристиан Эриксен стал игроком «Манчестер Юнайтед»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Кристиан Эркисен.
Фото AFP

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил о том, что клуб заключил контракт с полузащитником Кристианом Эриксеном.

Соглашение с хавбеком рассчитано до лета 2025 года.

Летом 2021 года во время Евро-2020 футболист перенес сердечный приступ, после чего приостановил карьеру. Ему был установлен имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор, из-за чего Эриксену пришлось расторгнуть контракт с «Интером», в котором он выступал с 2020 по 2021 год.

Прошедший сезон 30-летний хавбек провел в «Брентфорде». Хавбек забил 1 мяч и отдал 4 результативные передачи в 11 матчах.

Кристиан Эриксен
ФК Манчестер Юнайтед
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