Кристиан Эриксен стал игроком «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил о том, что клуб заключил контракт с полузащитником Кристианом Эриксеном.

Соглашение с хавбеком рассчитано до лета 2025 года.

Летом 2021 года во время Евро-2020 футболист перенес сердечный приступ, после чего приостановил карьеру. Ему был установлен имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор, из-за чего Эриксену пришлось расторгнуть контракт с «Интером», в котором он выступал с 2020 по 2021 год.

Прошедший сезон 30-летний хавбек провел в «Брентфорде». Хавбек забил 1 мяч и отдал 4 результативные передачи в 11 матчах.