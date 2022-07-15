«Ахмат» взял лучшего бомбардира РПЛ, Сигурдссон ушел из ЦСКА, Роналду отказался от 275 миллионов

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Крал — в «Шальке»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал стал игроком «Шальке». Соглашение рассчитано на один сезон. В июле 24-летний футболист воспользовался опцией ФИФА и приостановил контракт с московским клубом до конца сезона-2022/23. Чех будет выступать в Гельзенкирхене под 30-м номером. За «Спартак» Крал выступал с 2019 года.

ЦСКА расстался с Сигурдссоном

Защитник ЦСКА Арнор Сигурдссон перешел в «Норчепинг». До этого исландец приостановил соглашение с красно-синими до конца следующего лета. Прошедший сезон 23-летний футболист провел в аренде в «Венеции». Transfermarkt оценивает игрока в 2,3 миллиона евро. Ранее Сигурдссон также выступал за «Акранес».

Агаларов продолжит карьеру в «Ахмате»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев подтвердил, что нападающий «Уфы» Гамид Агаларов в четверг присоединится к грозненскому клубу. Ранее о договоренности о трансфере сообщил генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров. В прошлом сезоне 21-летний Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 19 мячей в 29 матчах.

Гамид Агаларов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Роналду может уйти из «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду попал в сферу интересов «Баварии» и «Атлетико», сообщает ESPN. «Челси», который недавно подписал соглашение с Рахимом Стерлингом, выбыл из гонки за форварда. До этого сообщалось, что португалец откажется от предложения выступать в Саудовской Аравии, где футболисту предлагали 275 миллионов евро за два года. Источник утверждает, что Роналду интересуют не деньги, а возможность бороться за трофеи и участвовать в Лиге чемпионов.

Transfermarkt оценивает 37-летнего Криштиану в 15 миллионов евро. В прошедшем сезоне АПЛ Роналду принял участие в 30 матчах, забил 18 голов и отдал три ассиста.

«Краснодар» купил игрока «Бачка-Тополы»

По информации Sportski zurnal, полузащитник сербской «Бачка-Тополы» Михайло Баняц перешел в «Краснодар». С учетом бонусов сербы могут получить за 22-летнего футболиста до 2,5 миллиона евро. Официального объявления сделки от клубов на данный момент не было. Хавбеком также интересовались «Црвена Звезда», «Андерлехт» и «Спарта». Transfermarkt оценивает Баняца в 1,5 миллиона евро.

Соу приостановил контракт с «Ростовом»

Форвард «Ростова» Али Соу перешел в «Анкарагюджю» на правах аренды, сообщает пресс-служба турецкого клуба. 28-летний гамбиец воспользовался разрешением ФИФА и приостановил контракт с российским клубом.

Соглашение нападающего с «Ростовом» действует до 30 июня 2025 года.

В прошедшем сезоне Соу сыграл в 18 матчах в РПЛ, в которых забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу.