«Ньюкасл» надеется сохранить Гордона, несмотря на интерес со стороны «Ливерпуля»

Вингер «Ньюкасла» Энтони Гордон может сменить клуб, сообщает Team Talk.

По сведениям источника, на 23-летнего англичанина претендует «Ливерпуль». Несмотря на это, «Ньюкасл» надеется, что Гордон останется в клубе.

В минувшем сезоне Гордон провел 48 матчей, в которых забил 12 голов и сделал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.