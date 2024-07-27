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Сегодня, 08:49

«Ньюкасл» надеется сохранить Гордона, несмотря на интерес со стороны «Ливерпуля»

Сергей Разин
корреспондент
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Вингер «Ньюкасла» Энтони Гордон может сменить клуб, сообщает Team Talk.

По сведениям источника, на 23-летнего англичанина претендует «Ливерпуль». Несмотря на это, «Ньюкасл» надеется, что Гордон останется в клубе.

В минувшем сезоне Гордон провел 48 матчей, в которых забил 12 голов и сделал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

ФК Ливерпуль
ФК Ньюкасл Юнайтед
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