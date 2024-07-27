«Манчестер Юнайтед» может подписать Мазрауи из «Баварии»

Защитник «Баварии» Нуссаир Мазрауи может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 26-летнего марокканца претендует «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что игроком интересуется «Вест Хэм».

В минувшем сезоне Мазрауи провел 29 матчей и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.