«Жирона» может приобрести Хиля из «Тоттенхэма»

Форвард «Тоттенхэма» Брайан Хиль может вернуться в Испанию, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 23-летнего испанца претендует «Жирона». Футболист уже согласовал личные условия контракта с испанским клубом. Хиль выступал в Испании за «Севилью», «Леганес», «Эйбар» и «Валенсию».

В минувшем сезоне Хиль провел 12 матчей и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 14 миллионов евро.