Член совдира «Локомотива» — о трансферах: «Пока никого нет на примете»
Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов ответил на вопрос «СЭ» о ситуации с возможным трансфером нападающего «Ференцвароша» Маркиньоса.
Ранее «СЭ» сообщал, что футболист склоняется к принятию предложения «Локомотива» и отказу от перехода в «Спартак».
— Не смогу прокомментировать. Честно, говоря, не знаю толком, как обстоят дела.
— Часто общаетесь с коллегами?
— Почти постоянно. Каждый день в первой половине созваниваемся. И совет директоров часто собирается.
— Трансферы не обсуждали в последнее время?
— Если вы имеете в виду что-нибудь стоящее, пока никого нет на примете.
Маркиньос выступает за венгерскую команду с февраля 2022 года. Нападающий забил 14 голов и сделал 26 результативных передач в 97 матчах за клуб во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
3
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|Г
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|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|0
|1