Сессеньон вернулся в «Фулхэм»

Полузащитник Райан Сессеньон подписал контракт с «Фулхэмом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 24-летним англичанином рассчитано до лета 2026 года. Футболист является воспитанником «Фулхэма» и выступал за лондонцев с 2016 по 2019 год.

Сессеньон летом 2024 года покинул «Тоттенхэм» свободным агентом. В минувшем сезоне он провел один матч за основную команду.