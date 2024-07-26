Кечинов: «Я надеюсь, что за Дмитриевым следили долгое время»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов в комментарии для «СЭ» поделился мнением о переходе полузащитника «Урала» Игоря Дмитриева в московский клуб.

«Самое главное, чтобы футболист был достоин играть в «Спартаке». Я надеюсь, за Дмитриевым следили долгое время и он тот футболист, который в ближайшее время будет помогать клубу», — сказал Кечинов «СЭ».

Дмитриев — воспитанник «Зенита». Он выступал за «Урал» с июля 2023 года. На счету полузащитника 2 результативные передачи в 37 матчах за екатеринбуржцев. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 700 тысяч

Константин Передерий