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«Зенит» может отпустить Азмуна уже зимой, «Фейеноорд» хочет взять Хендрикса, «Бавария» ведет Де Йонга

«Фейеноорд» интересуется хавбеком «Спартака» Хендриксом, «Зенит» может отпустить Азмуна зимой
Матвей Морозов
Корреспондент
Сердар Азмун, Йоррит Хендрикс, Френки де Йонг.
Трансферные новости и слухи прошедшего дня.

«Байер» хочет взять Азмуна в январе

Леверкузенский «Байер» официально объявил о подписании контракта с нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном. Соглашение рассчитано до 2027 года и вступает в силу с лета. Однако немцы хотят заполучить иранца на полгода раньше, выкупив его в зимнее трансферное окно. Российский клуб намерен досрочно расстаться с игроком за пять миллионов евро. По информации «Чемпионата», к такому решению «Зенит» может подтолкнуть нарушение 27-летним футболистом карантинных мер при несогласованном отъезде на подписание соглашения с «Байером». В этом сезоне Азмун сыграл в РПЛ 15 матчей, забил семь мячей и отдал одну голевую передачу.

Хендрикс может покинуть «Спартак»

По информации сайта 1908.nl., полузащитник московского «Спартака» Йоррит Хендрикс попал в сферу интересов «Фейеноорда». Голландский клуб хочет взять футболиста в аренду. По данным «СЭ», стороны действительно контактировали между собой, но в лучшем случае все может решиться на следующей неделе. Контракт 26-летнего игрока действует до лета 2024 года. В нынешнем сезоне Хендрикс провел в чемпионате России восемь матчей и не отметился результативными действиями.

«Краснодар» ведет Рикардиньо

Нападающий «Гремиу» Рикардиньо может стать игроком «Краснодара». Агентство, представляющее интересы игрока, подтвердило факт переговоров с «быками». До этого сообщалось, что южане возьмут 20-летнего форварда летом — после того, как освободят необходимый легионерский слот. Transfermarkt оценивает футболиста в 900 тысяч евро. На данный момент Рикардиньо выступает за «Маритиму» на правах аренды.

Ндомбеле может оказаться в «ПСЖ»

По информации Фабрицио Романо, «ПСЖ» не оставляет попыток взять в аренду полузащитника «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле. В ближайшее время клубы встретятся, чтобы провести очередной раунд переговоров. В договор может быть включена опция выкупа. Англичанине дадут согласие на трансфер только в том случае, если парижане будут готовы платить 25-летнему игроку всю зарплату. В текущем сезоне Ндомбеле принял участие в 9 матчах АПЛ, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

«Бавария» следит за Де Йонгом

Как сообщает Marca, полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг может покинуть клуб. Мюнхенская «Бавария» хочет подписать голландца в январе. Представители немецкого клуба уже связывались с агентами 24-летнего игрока, чтобы обозначить свою заинтересованность. Контракт футболиста действует до июня 2026 года. Transfermarkt оценивает хавбека в 70 миллионов евро.

Йоррит Хендрикс
Сердар Азмун
Френки де Йонг
Футбол
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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