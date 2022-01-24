«Зенит» может отпустить Азмуна уже зимой, «Фейеноорд» хочет взять Хендрикса, «Бавария» ведет Де Йонга

Трансферные новости и слухи прошедшего дня.

«Байер» хочет взять Азмуна в январе

Леверкузенский «Байер» официально объявил о подписании контракта с нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном. Соглашение рассчитано до 2027 года и вступает в силу с лета. Однако немцы хотят заполучить иранца на полгода раньше, выкупив его в зимнее трансферное окно. Российский клуб намерен досрочно расстаться с игроком за пять миллионов евро. По информации «Чемпионата», к такому решению «Зенит» может подтолкнуть нарушение 27-летним футболистом карантинных мер при несогласованном отъезде на подписание соглашения с «Байером». В этом сезоне Азмун сыграл в РПЛ 15 матчей, забил семь мячей и отдал одну голевую передачу.

Хендрикс может покинуть «Спартак»

По информации сайта 1908.nl., полузащитник московского «Спартака» Йоррит Хендрикс попал в сферу интересов «Фейеноорда». Голландский клуб хочет взять футболиста в аренду. По данным «СЭ», стороны действительно контактировали между собой, но в лучшем случае все может решиться на следующей неделе. Контракт 26-летнего игрока действует до лета 2024 года. В нынешнем сезоне Хендрикс провел в чемпионате России восемь матчей и не отметился результативными действиями.

«Краснодар» ведет Рикардиньо

Нападающий «Гремиу» Рикардиньо может стать игроком «Краснодара». Агентство, представляющее интересы игрока, подтвердило факт переговоров с «быками». До этого сообщалось, что южане возьмут 20-летнего форварда летом — после того, как освободят необходимый легионерский слот. Transfermarkt оценивает футболиста в 900 тысяч евро. На данный момент Рикардиньо выступает за «Маритиму» на правах аренды.

Ндомбеле может оказаться в «ПСЖ»

По информации Фабрицио Романо, «ПСЖ» не оставляет попыток взять в аренду полузащитника «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле. В ближайшее время клубы встретятся, чтобы провести очередной раунд переговоров. В договор может быть включена опция выкупа. Англичанине дадут согласие на трансфер только в том случае, если парижане будут готовы платить 25-летнему игроку всю зарплату. В текущем сезоне Ндомбеле принял участие в 9 матчах АПЛ, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

«Бавария» следит за Де Йонгом

Как сообщает Marca, полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг может покинуть клуб. Мюнхенская «Бавария» хочет подписать голландца в январе. Представители немецкого клуба уже связывались с агентами 24-летнего игрока, чтобы обозначить свою заинтересованность. Контракт футболиста действует до июня 2026 года. Transfermarkt оценивает хавбека в 70 миллионов евро.