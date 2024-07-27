«Тоттенхэм» лидирует в борьбе за Кьезу

Форвард «Ювентуса» Федерико Кьеза может продолжить карьеру в Англии, сообщает Football Transfers.

По сведениям источника, на 26-летнего итальянца претендуют «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал». Отмечается, что «шпоры» лидируют в гонке за игрока.

Кьеза выступает за «Ювентус» с 2020 года. В минувшем сезоне форвард провел 37 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.