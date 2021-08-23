Зума согласовал личный контракт с «Вест Хэмом»
05:39
Защитник «Челси» Курт Зума близок к переходу в «Вест Хэм», сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, 26-летний француз уже согласовал личный контракт с «молотобойцами» до 2026 года. Также сообщалось, что игроком интересуется «Тоттенхэм».
В прошлом сезоне Зума провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 32 млн евро.
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