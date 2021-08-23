Зума согласовал личный контракт с «Вест Хэмом»

Защитник «Челси» Курт Зума близок к переходу в «Вест Хэм», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 26-летний француз уже согласовал личный контракт с «молотобойцами» до 2026 года. Также сообщалось, что игроком интересуется «Тоттенхэм».

В прошлом сезоне Зума провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 32 млн евро.