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Зума согласовал личный контракт с «Вест Хэмом»

05:39
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Защитник «Челси» Курт Зума близок к переходу в «Вест Хэм», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 26-летний француз уже согласовал личный контракт с «молотобойцами» до 2026 года. Также сообщалось, что игроком интересуется «Тоттенхэм».

В прошлом сезоне Зума провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 32 млн евро.

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Сергей Разин все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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