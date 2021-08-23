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Лянко прошел медосмотр перед переходом в «Саутгемптон»

06:13
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Защитник «Торино» Лянко в близок к переходу в «Саутгемптон», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 24-летний бразилец прошел первый медосмотр перед переходом в английский клуб. В ближайшее время игрок пройдет второе обследование, после чего заключит контракт со «святыми». Сообщается, что «Саутгемптон» заплатит за защитника 7,5 млн евро.

В минувшем сезоне Лянко провел 25 матчей за «Торино» и забил один мяч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 млн евро.

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Сергей Разин все материалы автора

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