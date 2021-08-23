«Милан» и «Севилья» рассматривают переход Сарабии из «ПСЖ»
05:22
Форвард «ПСЖ» Пабло Сарабия может покинуть французский клуб, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, агент 29-летнего испанца предложил услуги игрока «Милану» и «Севилье», которые оценивают трансфер футболиста.
В минувшем сезоне Сарабия провел 37 матчей за «ПСЖ», в которых забил семь голов и сделал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 млн евро.
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