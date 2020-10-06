«Зенит» намекнул на возвращение Кузяева измененной картиной Рембрандта

«Зенит» на клубной странице в Twitter опубликовал картину Рембранта «Возвращение блудного сына». На полотне голландского художника пресс-служба питерского клуба дорисовала 14-й номер, под которым ранее играл полузащитник Далер Кузяев.

Ранее стало известно, что 27-летний россиянин продолжит карьеру в «Зените». Вскоре питерский клуб объявил о возвращении футболиста.

За питерский клуб Кузяев выступал с 2017 года. Игрок сборной России стал свободным агентом после истечения контракта с «Зенитом» в конце сезона-2019/20.