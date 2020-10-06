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Кузяев подписал новый контракт с «Зенитом»

16:25
Далер Кузяев. Фото ФК «Зенит»
Далер Кузяев. Фото ФК «Зенит»
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Полузащитник Далер Кузяев продолжит карьеру в составе «Зенита», сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение с 27-летним полузащитником сборной России действует до конца сезона-2022/23.

После доигровки сезона-2019/20 Кузяев стал свободным агентом. При этом сторона футболиста не нашла подходящих вариантов в Европе. В России к нему был интерес со стороны «Локомотива», «Краснодара» и «Спартака».

Ранее «Зенит» объявил о подписании контракта с 23-летним бразильским полузащитником «Спортинга» Венделом. Перед объявлением о заключении нового договора с Кузяевым в соцсетях питерцев появился спойлер: вариант картины Рембрандта «Возвращение блудного сына».

Кузяев присоединился к «Зениту» 14 июня 2017 года. В составе петербуржцев воспитанник академии клуба провел 94 игры, в которых забил 12 голов и отдал 14 результативных передач. Вместе с сине-бело-голубыми полузащитник дважды стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Футболист в прошлом сезоне провел 28 матчей за «Зенит» во всех турнирах и забил один мяч при двух голевых передачах.

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