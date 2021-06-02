Агент Педринью подтвердил переход игрока в «Шахтер»

Агент полузащитника «Бенфики» Педринью Уилл Дантас подтвердил информацию о том, что футболист перейдет в «Шахтер».

«Это правда, сделка практически завершена, — цитирует агента Record 2 июня. — У нас были другие предложения, которые мы изучали, но мы достигли договоренности с «Шахтером». Уверен, что переход осуществится.

Педринью хочет играть. Он нравится тренеру «Шахтера». В «Бенфике» не все пошло так, как я хотел бы. Я хотел бы, чтобы он больше играл, хотел, чтобы его видели болельщики, но, к сожалению, из-за пандемии этого не случилось.

Он уходит немного разочарованный тем, что не смог показать то, на что способен. Мы должны поблагодарить президента «Бенфики» Луиса Фелипе Виейру. Он большой профессионал и очень честный человек. Мне тоже грустно, но жизнь продолжается».

По данным Record, «Шахтер» заплатит за игрока около 18 миллионов евро. За аналогичную сумму лиссабонский клуб купил игрока у «Коринтианс» в прошлом году. В сезоне-2020/21 23-летний бразилец сыграл в 31 матчах за «Бенфику» во всех турнирах, забил один гол и сделал четыре голевые передачи.