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В Германии сообщили, что «Динамо» готово продать Филиппа «Вольфсбургу» за 5 миллионов евро

19:25
Максимилиан Филипп. Фото Instagram
Максимилиан Филипп. Фото Instagram
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В ближайшее время «Вольфсбург» выкупит у московского «Динамо» контракт 27-летнего нападающего Максимилиана Филиппа. Сумма сделки оценивается в 5 миллионов евро, сообщает Bild.

Максимилиан Филипп перебрался в «Вольфсбург» на правах аренды осенью прошлого года. В 24 матчах завершившегося чемпионата Германии Филипп записал на свой счёт 6 голов и 2 результативных паса на партнёров.

«Вольфсбург» смог занять четвертое место в чемпионате Германии и теперь представит бундеслигу на групповой стадии Лиги чемпионов.

Московский клуб приобрел футболиста у «Боруссии» за 20 миллионов евро. Контракт Филиппа с «Динамо» истекает летом 2023 года.

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