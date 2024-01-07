В «Зените» сообщили, что «Гремио» не делал предложение по трансферу Ду Кейроса

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию о том, что «Гремио» сделал предложение «Зениту» по трансферу полузащитника сине-бело-голубых Ду Кейроса.

Ранее об этом сообщал журналист Диого Росси.

«Информация не соответствует действительности», — сказал Медведев «СЭ».

Ду Кейрос выступает за «Зенит» с июля 2023 года. В сезоне-2023/24 24-летний бразилец забил 1 гол в 16 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро.