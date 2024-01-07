В «Оренбурге» заявили о желании подписать еще одного игрока в зимнее трансферное окно

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил «СЭ» на вопрос о возможном усилении в зимнее трансферное окно.

В конце декабря «Ростов» объявил, что защитник Данила Прохиин до конца сезона на правах аренды с последующим правом выкупа будет выступать за «Оренбург».

Полузащитник «Коло-Коло» Хорди Томпсона также на правах аренды продолжит карьеру в команде из Оренбурга.

«Мы взяли Прохина. Томпсон на подходе, мы его не взяли еще, он не подписал пока. Возможно, будет еще один трансфер. Может быть, а может и не быть», — сказал Андреев «СЭ».

«Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России с 15 очками в 18 матчах.