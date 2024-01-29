Угальде обратился к болельщикам «Спартака»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде обратился к болельщикам красно-белых.

29 января московский клуб объявил о трансфере Угальде из нидерландского «Твенте».

«Привет всем болельщикам «Спартака»! Это Манфред Угальде. Очень рад быть здесь! Жду встречи с вами! Давай, «Спартак!» — сказал Угальде в видео к посту в Telegram-канале красно-белых.

21-летний костариканец выступал за «Твенте» с лета 2021 года. В этом сезоне он провел за команду 25 матчей, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.

Контракт Угальде со «Спартаком» рассчитан на 4,5 года.