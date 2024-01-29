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Сегодня, 20:35

«Спартак» объявил о трансфере Угальде

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Манфред Угальде.
Фото ФК «Спартак»

«Спартак» объявил о трансфере форварда Манфреда Угальде из «Твенте».

В своих социальных сетях московский клуб опубликовал видео, на котором Угальде выбивает страйк в боулинге и подписью: «Striker» (англ. нападающий).

Отмечается, что контракт рассчитан на 4,5 года. В скором времени игрок присоединится к клубу на сборе в Дубае. Угальде будет выступать под 9-м номером.

21-летний костариканец выступал за «Твенте» с лета 2021 года. В текущем сезоне он провел за команду 25 матчей, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.

После 18 туров «Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. Лидирует — «Краснодар».

Источник: https://t.me/fcsmtg/12136
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Манфред Угальде
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 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
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