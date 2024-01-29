«Спартак» объявил о трансфере Угальде

«Спартак» объявил о трансфере форварда Манфреда Угальде из «Твенте».

В своих социальных сетях московский клуб опубликовал видео, на котором Угальде выбивает страйк в боулинге и подписью: «Striker» (англ. нападающий).

Отмечается, что контракт рассчитан на 4,5 года. В скором времени игрок присоединится к клубу на сборе в Дубае. Угальде будет выступать под 9-м номером.

21-летний костариканец выступал за «Твенте» с лета 2021 года. В текущем сезоне он провел за команду 25 матчей, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.

После 18 туров «Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. Лидирует — «Краснодар».