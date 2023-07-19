Когда закрывается трансферное окно в Европе, Азии и Америке

Летом по всему футбольному миру открыто трансферное окно. Клубы совершают сделки, приобретения и продажи игроков до установленного национальной ассоциацией и своей лигой дедлайна.

«СЭ» подготовил список стран по регионам с датами окончания периода переходов.

В 2023 году в России летнее окно трансферов будет открыто до 14 сентября: все сделки клубов РПЛ в одной таблице в актуальном виде доступны на нашем сайте.

Европа (УЕФА): дата закрытия летнего трансферного окна 2023

Англия — 1 сентября;

Испания — 1 сентября;

Италия — 1 сентября;

Франция — 1 сентября;

Германия — 1 сентября;

Нидерланды — 31 августа;

Португалия — 31 августа;

Турция — 15 сентября;

Украина — 1 сентября;

Грузия — 20 июля;

Казахстан — 24 июля;

Ирландия — 28 июля;

Литва — 29 июля;

Эстония — 31 июля;

Белоруссия — 5 августа;

Черногория — 7 августа;

Финляндия — 12 августа;

Исландия — 15 августа;

Албания — 31 августа;

Андорра — 31 августа;

Люксембург — 31 августа;

Мальта — 31 августа;

Швеция — 31 августа;

Словения — 31 августа;

Венгрия — 31 августа;

Шотландия — 31 августа;

Северная Ирландия — 31 августа;

Дания — 1 сентября;

Австрия — 1 сентября;

Уэльс — 1 сентября;

Сан-Марино — 2 сентября;

Молдова — 4 сентября;

Польша — 4 сентября;

Румыния — 4 сентября;

Бельгия — 6 сентября;

Северная Македония — 6 сентября;

Словакия — 6 сентября;

Болгария — 7 сентября;

Лихтенштейн — 7 сентября;

Швейцария — 7 сентября;

Босния и Герцеговина — 8 сентября;

Хорватия — 8 сентября;

Чехия — 8 сентября;

Армения — 12 сентября;

Кипр — 15 сентября;

Сербия — 15 сентября;

Израиль — 20 сентября;

Норвегия — 31 августа.

Азия (АФК): когда закрывается летнее трансферное окно 2023

Южная Корея — 20 июля;

Ливан — 25 июля;

Камбоджа — 28 июля;

Таджикистан — 28 июля;

Туркменистан — 28 июля;

Филиппины — 29 июля;

Китай — 31 июля;

Кыргызстан — 31 июля;

Узбекистан — 31 июля;

Малайзия — 1 августа;

Таиланд — 4 августа;

Монголия — 15 августа;

Япония — 16 августа;

Иран — 30 августа;

Индия — 31 августа;

Индонезия — 3 сентября;

Австралия — 12 сентября;

Бахрейн — 17 сентября;

Катар — 18 сентября;

Кувейт — 20 сентября;

Саудовская Аравия — 20 сентября;

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) — 21 сентября.

Америка (КОНМЕБОЛ и КОНКАКАФ): дедлайн для летнего трансферного окна 2023

Парагвай — 28 июля;

Чили — 30 июля;

Панама — 30 июля;

Эквадор — 1 августа;

Канада — 2 августа;

Бразилия — 2 августа;

США — 2 августа;

Колумбия — 4 августа;

Уругвай — 17 августа;

Аргентина — 31 августа;

Гондурас — 23 августа;

Коста-Рика — 4 сентября;

Ямайка — 9 сентября;

Мексика — 13 сентября;

Сальвадор — 14 сентября;

Гватемала — 24 сентября.

АПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в Англии в одной таблице