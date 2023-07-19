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Когда закрывается трансферное окно в Европе, Азии и Америке

Известны даты закрытия трансферного окна в Европе, Азии и Америке
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Микель Артета (слева) и Деклан Райс (в центре).
Фото ФК «Арсенал»

Летом по всему футбольному миру открыто трансферное окно. Клубы совершают сделки, приобретения и продажи игроков до установленного национальной ассоциацией и своей лигой дедлайна.

«СЭ» подготовил список стран по регионам с датами окончания периода переходов.

В 2023 году в России летнее окно трансферов будет открыто до 14 сентября: все сделки клубов РПЛ в одной таблице в актуальном виде доступны на нашем сайте.

Европа (УЕФА): дата закрытия летнего трансферного окна 2023

  • Англия — 1 сентября;
  • Испания — 1 сентября;
  • Италия — 1 сентября;
  • Франция — 1 сентября;
  • Германия — 1 сентября;
  • Нидерланды — 31 августа;
  • Португалия — 31 августа;
  • Турция — 15 сентября;
  • Украина — 1 сентября;
  • Грузия — 20 июля;
  • Казахстан — 24 июля;
  • Ирландия — 28 июля;
  • Литва — 29 июля;
  • Эстония — 31 июля;
  • Белоруссия — 5 августа;
  • Черногория — 7 августа;
  • Финляндия — 12 августа;
  • Исландия — 15 августа;
  • Албания — 31 августа;
  • Андорра — 31 августа;
  • Люксембург — 31 августа;
  • Мальта — 31 августа;
  • Швеция — 31 августа;
  • Словения — 31 августа;
  • Венгрия — 31 августа;
  • Шотландия — 31 августа;
  • Северная Ирландия — 31 августа;
  • Дания — 1 сентября;
  • Австрия — 1 сентября;
  • Уэльс — 1 сентября;
  • Сан-Марино — 2 сентября;
  • Молдова — 4 сентября;
  • Польша — 4 сентября;
  • Румыния — 4 сентября;
  • Бельгия — 6 сентября;
  • Северная Македония — 6 сентября;
  • Словакия — 6 сентября;
  • Болгария — 7 сентября;
  • Лихтенштейн — 7 сентября;
  • Швейцария — 7 сентября;
  • Босния и Герцеговина — 8 сентября;
  • Хорватия — 8 сентября;
  • Чехия — 8 сентября;
  • Армения — 12 сентября;
  • Кипр — 15 сентября;
  • Сербия — 15 сентября;
  • Израиль — 20 сентября;
  • Норвегия — 31 августа.
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Азия (АФК): когда закрывается летнее трансферное окно 2023

  • Южная Корея — 20 июля;
  • Ливан — 25 июля;
  • Камбоджа — 28 июля;
  • Таджикистан — 28 июля;
  • Туркменистан — 28 июля;
  • Филиппины — 29 июля;
  • Китай — 31 июля;
  • Кыргызстан — 31 июля;
  • Узбекистан — 31 июля;
  • Малайзия — 1 августа;
  • Таиланд — 4 августа;
  • Монголия — 15 августа;
  • Япония — 16 августа;
  • Иран — 30 августа;
  • Индия — 31 августа;
  • Индонезия — 3 сентября;
  • Австралия — 12 сентября;
  • Бахрейн — 17 сентября;
  • Катар — 18 сентября;
  • Кувейт — 20 сентября;
  • Саудовская Аравия — 20 сентября;
  • Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) — 21 сентября.

Америка (КОНМЕБОЛ и КОНКАКАФ): дедлайн для летнего трансферного окна 2023

  • Парагвай — 28 июля;
  • Чили — 30 июля;
  • Панама — 30 июля;
  • Эквадор — 1 августа;
  • Канада — 2 августа;
  • Бразилия — 2 августа;
  • США — 2 августа;
  • Колумбия — 4 августа;
  • Уругвай — 17 августа;
  • Аргентина — 31 августа;
  • Гондурас — 23 августа;
  • Коста-Рика — 4 сентября;
  • Ямайка — 9 сентября;
  • Мексика — 13 сентября;
  • Сальвадор — 14 сентября;
  • Гватемала — 24 сентября.

АПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в Англии в одной таблице

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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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