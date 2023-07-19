Когда закрывается трансферное окно в Европе, Азии и Америке
Известны даты закрытия трансферного окна в Европе, Азии и Америке
Летом по всему футбольному миру открыто трансферное окно. Клубы совершают сделки, приобретения и продажи игроков до установленного национальной ассоциацией и своей лигой дедлайна.
«СЭ» подготовил список стран по регионам с датами окончания периода переходов.
В 2023 году в России летнее окно трансферов будет открыто до 14 сентября: все сделки клубов РПЛ в одной таблице в актуальном виде доступны на нашем сайте.
Европа (УЕФА): дата закрытия летнего трансферного окна 2023
- Англия — 1 сентября;
- Испания — 1 сентября;
- Италия — 1 сентября;
- Франция — 1 сентября;
- Германия — 1 сентября;
- Нидерланды — 31 августа;
- Португалия — 31 августа;
- Турция — 15 сентября;
- Украина — 1 сентября;
- Грузия — 20 июля;
- Казахстан — 24 июля;
- Ирландия — 28 июля;
- Литва — 29 июля;
- Эстония — 31 июля;
- Белоруссия — 5 августа;
- Черногория — 7 августа;
- Финляндия — 12 августа;
- Исландия — 15 августа;
- Албания — 31 августа;
- Андорра — 31 августа;
- Люксембург — 31 августа;
- Мальта — 31 августа;
- Швеция — 31 августа;
- Словения — 31 августа;
- Венгрия — 31 августа;
- Шотландия — 31 августа;
- Северная Ирландия — 31 августа;
- Дания — 1 сентября;
- Австрия — 1 сентября;
- Уэльс — 1 сентября;
- Сан-Марино — 2 сентября;
- Молдова — 4 сентября;
- Польша — 4 сентября;
- Румыния — 4 сентября;
- Бельгия — 6 сентября;
- Северная Македония — 6 сентября;
- Словакия — 6 сентября;
- Болгария — 7 сентября;
- Лихтенштейн — 7 сентября;
- Швейцария — 7 сентября;
- Босния и Герцеговина — 8 сентября;
- Хорватия — 8 сентября;
- Чехия — 8 сентября;
- Армения — 12 сентября;
- Кипр — 15 сентября;
- Сербия — 15 сентября;
- Израиль — 20 сентября;
- Норвегия — 31 августа.
Азия (АФК): когда закрывается летнее трансферное окно 2023
- Южная Корея — 20 июля;
- Ливан — 25 июля;
- Камбоджа — 28 июля;
- Таджикистан — 28 июля;
- Туркменистан — 28 июля;
- Филиппины — 29 июля;
- Китай — 31 июля;
- Кыргызстан — 31 июля;
- Узбекистан — 31 июля;
- Малайзия — 1 августа;
- Таиланд — 4 августа;
- Монголия — 15 августа;
- Япония — 16 августа;
- Иран — 30 августа;
- Индия — 31 августа;
- Индонезия — 3 сентября;
- Австралия — 12 сентября;
- Бахрейн — 17 сентября;
- Катар — 18 сентября;
- Кувейт — 20 сентября;
- Саудовская Аравия — 20 сентября;
- Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) — 21 сентября.
Америка (КОНМЕБОЛ и КОНКАКАФ): дедлайн для летнего трансферного окна 2023
- Парагвай — 28 июля;
- Чили — 30 июля;
- Панама — 30 июля;
- Эквадор — 1 августа;
- Канада — 2 августа;
- Бразилия — 2 августа;
- США — 2 августа;
- Колумбия — 4 августа;
- Уругвай — 17 августа;
- Аргентина — 31 августа;
- Гондурас — 23 августа;
- Коста-Рика — 4 сентября;
- Ямайка — 9 сентября;
- Мексика — 13 сентября;
- Сальвадор — 14 сентября;
- Гватемала — 24 сентября.
АПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в Англии в одной таблице
Новости