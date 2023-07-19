Марез близок к переходу в «Аль-Ахли»

«Аль-Ахли» близок к согласованию трансфера полузащитника «Манчестер Сити» Рияда Мареза, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, саудовский клуб заплатит за 32-летнего алжирца 35 миллионов евро. Сделка может быть закрыта в ближайшие 24 часа.

Марез выступает за «Манчестер Сити» с 2018 года. В сезоне-2022/23 он провел 47 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 13 результативных передач.

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