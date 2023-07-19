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Сегодня, 19:19

Марез близок к переходу в «Аль-Ахли»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Аль-Ахли» близок к согласованию трансфера полузащитника «Манчестер Сити» Рияда Мареза, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, саудовский клуб заплатит за 32-летнего алжирца 35 миллионов евро. Сделка может быть закрыта в ближайшие 24 часа.

Марез выступает за «Манчестер Сити» с 2018 года. В сезоне-2022/23 он провел 47 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 13 результативных передач.

АПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

Рияд Махрез
Футбол
ФК Аль-Ахли (Джидда)
ФК Манчестер Сити
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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