Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Фейеноорд» нацелился на покупку Гайча

13:34
Адольфо Гайч. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Адольфо Гайч. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Роттердамский клуб «Фейеноорд» добавил нападающего ЦСКА Адольфо Гайча в список возможных трансферов, сообщает голландский портал Voetbalzone.

Главный тренер нидерландского клуба Арне Слот намерен усилить линию нападения покупкой 22-летнего армейца.

В список других возможных приобретений «Фейеноорда» также попал нападающий «Нью-Йорк Сити» Валентин Кастелланос.

В прошлом сезоне Гайч сыграл 18 матчей в составе ЦСКА, забив один гол. Концовку сезона аргентинец доигрывал в итальянском «Беневенто» — два гола в 15 матчах серии А.

Контракт Гайча с ЦСКА действует до 30 июня 2025 года.

Дополнительная информация:

https://www.voetbalzone.nl/doc.asp?uid=392826

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
«Алана говорит, что ей не хватает денег? Я перевел ей 11 миллионов». Интервью Мамаева, из-за которого Нобель ушел с «Матч ТВ»
Черданцев прокомментировал уход Нобеля Арустамяна с «Матч ТВ»
Интервью Павла Мамаева с Нобелем Арустамяном: когда и где смотреть
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд