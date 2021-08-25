«Фейеноорд» нацелился на покупку Гайча
13:34
Роттердамский клуб «Фейеноорд» добавил нападающего ЦСКА Адольфо Гайча в список возможных трансферов, сообщает голландский портал Voetbalzone.
Главный тренер нидерландского клуба Арне Слот намерен усилить линию нападения покупкой 22-летнего армейца.
В список других возможных приобретений «Фейеноорда» также попал нападающий «Нью-Йорк Сити» Валентин Кастелланос.
В прошлом сезоне Гайч сыграл 18 матчей в составе ЦСКА, забив один гол. Концовку сезона аргентинец доигрывал в итальянском «Беневенто» — два гола в 15 матчах серии А.
Контракт Гайча с ЦСКА действует до 30 июня 2025 года.
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