«Спартак» проявляет интерес к правому защитнику из Швейцарии
18:28
Защитник «Санкт-Галлена» Сильван Хефти может перейти в «Спартак».
22-летний швейцарец является капитаном команды. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.
В минувшем сезоне Хефти провел 34 матча в чемпионате Швейцарии, в которых забил 3 гола и сделал 7 результативных передач. По данным Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 3,5 млн евро.
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