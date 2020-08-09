«Спартак» проявляет интерес к правому защитнику из Швейцарии

Защитник «Санкт-Галлена» Сильван Хефти может перейти в «Спартак».

22-летний швейцарец является капитаном команды. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.

В минувшем сезоне Хефти провел 34 матча в чемпионате Швейцарии, в которых забил 3 гола и сделал 7 результативных передач. По данным Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 3,5 млн евро.