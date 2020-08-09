Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Спартак» проявляет интерес к правому защитнику из Швейцарии

18:28
Сильван Хефти (в зеленом). Фото Reuters
Сильван Хефти (в зеленом). Фото Reuters
Теги:

Защитник «Санкт-Галлена» Сильван Хефти может перейти в «Спартак».

22-летний швейцарец является капитаном команды. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.

В минувшем сезоне Хефти провел 34 матча в чемпионате Швейцарии, в которых забил 3 гола и сделал 7 результативных передач. По данным Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 3,5 млн евро.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Опрос

проголосовало: 26265
Все опросы
Как «Спартак» выступит в новом сезоне-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир