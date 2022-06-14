Тчуамени: «Мбаппе спрашивал, смогу ли я перейти в «ПСЖ», но я сказал, что хочу в «Реал»

Тчуамени рассказал о диалоге с Мбаппе перед подписанием контракта с «Реалом»

Новичок «Реала» Орельен Тчуамени рассказал о разговоре с форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе перед переходом в мадридский клуб.

По словам хавбека «сливочных», Мбаппе хотел переманить его в «ПСЖ».

«Килиан решил остаться в Париже и позвонил мне, зная, что я точно покину «Монако». Он хотел знать, смогу ли я перейти в «ПСЖ», но я сразу сказал ему, что моим главным вариантом был переход в «Реал» и он меня прекрасно понял. Как только «Реал» сделал предложение, я сказал своему агенту закрывать сделку. Несмотря на переговоры с другими клубами, «Реал» всегда был основным вариантом», — цитирует Тчуамени Marca.

«Реал» заключил контракт с 22-летним французом на шесть лет, сумма сделки не уточняется. Сообщалось, что покупка французского игрока может обойтись «Реалу» в 116 миллионов евро.

Тчуамени выступал за «Монако» с января 2020 года. В сезоне-2021/22 полузащитник забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи в 50 матчах за команду.