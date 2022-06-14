Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 18:59

Тчуамени: «Мбаппе спрашивал, смогу ли я перейти в «ПСЖ», но я сказал, что хочу в «Реал»

Тчуамени рассказал о диалоге с Мбаппе перед подписанием контракта с «Реалом»
Читать «СЭ» в

Новичок «Реала» Орельен Тчуамени рассказал о разговоре с форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе перед переходом в мадридский клуб.

По словам хавбека «сливочных», Мбаппе хотел переманить его в «ПСЖ».

«Килиан решил остаться в Париже и позвонил мне, зная, что я точно покину «Монако». Он хотел знать, смогу ли я перейти в «ПСЖ», но я сразу сказал ему, что моим главным вариантом был переход в «Реал» и он меня прекрасно понял. Как только «Реал» сделал предложение, я сказал своему агенту закрывать сделку. Несмотря на переговоры с другими клубами, «Реал» всегда был основным вариантом», — цитирует Тчуамени Marca.

«Реал» заключил контракт с 22-летним французом на шесть лет, сумма сделки не уточняется. Сообщалось, что покупка французского игрока может обойтись «Реалу» в 116 миллионов евро.

Тчуамени выступал за «Монако» с января 2020 года. В сезоне-2021/22 полузащитник забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи в 50 матчах за команду.

Источник: https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2022/06/14/62a8589222601d250c8b45aa.html

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига наций A
Англия
Венгрия

ТМ 2.5

17%

2.13

Х2

4%

2.28

П1

28%

1.26
⚽ Футбол. Лига наций A
Германия
Италия

Х

23%

3.90

ТМ 2.5

17%

1.91

Ф2 (+1.5)

9%

1.38
⚽ Футбол. Лига наций A
Франция 0
Хорватия 1
Матч завершен

П1

30%

1.52

ТБ 2.5

16%

1.96

Обе забьют - да

11%

2.10
Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
Орельен Тчуамени
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Мороженое: польза и вред для организма. Расскажем о влиянии лакомства на здоровье
«Я к вам ненадолго». В «Спартаке» полтора часа объясняли, зачем отдали должность главного тренера никому неизвестному Абаскалю
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Лилль» повысил стоимость Ботмана. «Ньюкасл» откажется от подписания защитника
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости