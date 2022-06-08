Трансфер Тчуамени может обойтись «Реалу» в 116 миллионов евро

Трансфер полузащитника «Монако» Орельена Тчуамени может обойтись «Реалу» в 116 миллионов евро, сообщает RMC Sport.

По информации источника, столько мадридский клуб заплатит за 22-летнего француза, если все бонусы, прописанные в соглашении, будут активированы.

Отмечается, что максимальная сумма бонусов, которые могут получить монегаски, составляет 20 миллионов евро. Также «Реал» возьмет на себя налог в 19 процентов.

Ранее сообщалось, что «Реал» согласовал с «Монако» трансфер Тчуамени. Полузащитник заключит с мадридским клубом контракт на пять лет.

В прошедшем сезоне француз забил пять мячей и отдал три результативные передачи в 50 матчах за «Монако» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.