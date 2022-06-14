«Лилль» повысил стоимость Ботмана. «Ньюкасл» откажется от подписания защитника
«Ньюкасл» выходит из сделки по защитнику «Лилля» Ботману
«Ньюкасл» откажется от подписания защитника «Лилля» Свена Ботмана, сообщает The Telegraph.
По данным источника, руководство французского клуба подняло стоимость за выкуп контракта голландца с 30 до 36 миллионов фунтов стерлингов. В этом случае переход не вписывается в трансферный бюджет «Ньюкасла» на это лето, который составляет около 100 миллионов фунтов.
В прошедшем сезоне 22-летний защитник провел за клуб 29 матчей и забил три гола.
Его контракт с «Лиллем» действует до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 30 миллионов евро.
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