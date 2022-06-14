В «Торпедо» отреагировали на информацию об интересе к Черышеву

Спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об интересе московского клуба к полузащитнику Денису Черышеву.

«На такие новости у нас всегда один и тот же ответ. Без конкретики не хотелось бы давать какие-то комментарии», — сказал Ляпин «СЭ».

Ранее сообщалось, что московский клуб ведет диалог, чтобы заинтересовать 31-летнего россиянина.

По окончании сезона-2021/22 Черышев покинул «Валенсию», за которую выступал с 2018 года. В прошедшем сезоне полузащитник отметился одной результативной передачей в 17 матчах в чемпионате Испании.