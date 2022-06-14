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Сегодня, 20:06

В «Торпедо» отреагировали на информацию об интересе к Черышеву

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об интересе московского клуба к полузащитнику Денису Черышеву.

«На такие новости у нас всегда один и тот же ответ. Без конкретики не хотелось бы давать какие-то комментарии», — сказал Ляпин «СЭ».

Ранее сообщалось, что московский клуб ведет диалог, чтобы заинтересовать 31-летнего россиянина.

По окончании сезона-2021/22 Черышев покинул «Валенсию», за которую выступал с 2018 года. В прошедшем сезоне полузащитник отметился одной результативной передачей в 17 матчах в чемпионате Испании.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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