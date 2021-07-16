«Ницца» согласовала с «Ромой» аренду Клюйверта

Форвард «Ромы» Джастин Клюйверт может продолжить карьеру во Франции, сообщает FootMercato.

По сведениям источника, «Ницца» намерена арендовать 22-летнего голландца. Клубы уже достигли договоренности об аренде игрока на сезон-2021/22 с возможностью выкупа за 10 млн евро. Сообщалось, что Жозе Моуринью не вызвал Клюйверта на предсезонный сбор «Ромы» после возвращения из аренды в «Лейпциге».

В минувшем сезоне Клюйверт провел 27 матчей за «Лейпциг», забив 4 гола и сделав результативную передачу.