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«Ницца» согласовала с «Ромой» аренду Клюйверта

13:28
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Форвард «Ромы» Джастин Клюйверт может продолжить карьеру во Франции, сообщает FootMercato.

По сведениям источника, «Ницца» намерена арендовать 22-летнего голландца. Клубы уже достигли договоренности об аренде игрока на сезон-2021/22 с возможностью выкупа за 10 млн евро. Сообщалось, что Жозе Моуринью не вызвал Клюйверта на предсезонный сбор «Ромы» после возвращения из аренды в «Лейпциге».

В минувшем сезоне Клюйверт провел 27 матчей за «Лейпциг», забив 4 гола и сделав результативную передачу.

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Сергей Разин все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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