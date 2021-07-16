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Михайлович заблокировал трансфер Диего Косты в «Болонью»

09:44
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Форвард Диего Коста мог перейти в «Болонью», сообщает Sportitalia.

По сведениям источника, 32-летний испанец уже согласовал двухлетний контракт с итальянским клубом, однако главный тренер Синиша Михайлович заблокировал трансфер. Михайлович хочет видеть в центре атаки Марко Арнаутовича.

Последним клубом нападающего был «Атлетико», с которым Коста расторг контракт 29 декабря 2020 года. Он провел за мадридский клуб в последнем сезоне 7 матчей, в которых отметился 2 голами.

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Сергей Разин все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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