Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Аякс» договорился с «Фейеноордом» о переходе Бергхайса

18:54
Теги:

«Аякс» на своем официальном сайте объявил о договоренности с «Фейеноордом» по поводу перехода нападающего Стивена Бергхайса.

В случае успешного прохождения медосмотра футболист подпишет контракт до 30 июня 2025 года. 29-летний игрок в прошлом сезоне провел 41 матч за «Фейеноорд» во всех турнирах. В его активе 21 гол и 16 результативных передач.

Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

Бонуччи увел Бареллу с просмотра матча Дания — Финляндия, после того как Эриксен потерял сознание
Огурцы: польза и вред для здоровья. Советы эксперта
«Нью-Джерси» обменял Мальцева в «Колорадо»
Пять идеальных продуктов для повышения тестостерона у мужчин
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
1
Офсайд