«Аякс» договорился с «Фейеноордом» о переходе Бергхайса

«Аякс» на своем официальном сайте объявил о договоренности с «Фейеноордом» по поводу перехода нападающего Стивена Бергхайса.

В случае успешного прохождения медосмотра футболист подпишет контракт до 30 июня 2025 года. 29-летний игрок в прошлом сезоне провел 41 матч за «Фейеноорд» во всех турнирах. В его активе 21 гол и 16 результативных передач.

Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.