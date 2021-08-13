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«Атлетико» предложит 60 миллионов евро за Влаховича

05:41
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«Атлетико» заинтересован в приобретении нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича. По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, мадридский клуб готов заплатить 60 миллионов евро за 21-летнего серба.

Также в сделку может быть включен защитник «Атлетико» Неуэн Перес.

В сезоне-2020/21 Влахович провел 40 матчей за «Фиорентину», на его счету 21 гол и 2 результативных передачи.

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Евгений Козинов все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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