«Атлетико» предложит 60 миллионов евро за Влаховича

«Атлетико» заинтересован в приобретении нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича. По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, мадридский клуб готов заплатить 60 миллионов евро за 21-летнего серба.

Также в сделку может быть включен защитник «Атлетико» Неуэн Перес.

В сезоне-2020/21 Влахович провел 40 матчей за «Фиорентину», на его счету 21 гол и 2 результативных передачи.