Хамес Родригес в ближайшее время станет игроком «Сан-Паулу»

Экс-полузащитник «Реала» Хамес Родригес в ближайшее время подпишет контракт с «Сан-Паулу», сообщает издание UOL.

Отмечается, что 32-летний колумбиец выбрал бразильский клуб, несмотря на интерес из МЛС.

Последней командой хавбека был «Олимпиакос», который он покинул в апреле этого года на правах свободного агента. В 23 матчах за греческий клуб Родригес забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.

Ранее Хамес выступал за «Аль-Райян», «Эвертон», «Баварию», «Монако», «Порту», «Банфилд» и «Энвигадо».