Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Кокорин вылетает в Италию в понедельник

14:58
Александр Кокорин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

По данным «СЭ», нападающий Александр Кокорин отправится в Италию в понедельник, 25 января.

Как ранее сообщал «Чемпионат», 29-летний игрок пройдет медобследование в Риме. Планируется, что контракт с «Фиорентиной» будет подписан во вторник.

Здесь можно прочитать подробности будущего трансфера российского футболиста в итальянский клуб.

Кокорин выступал за «Спартак» с лета 2020 года, куда перешел на правах свободного агента. Он провел в составе москвичей 10 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.

(Александр Бобров)

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Кокорин: вариант в Италии




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир