Кокорин вылетает в Италию в понедельник

По данным «СЭ», нападающий Александр Кокорин отправится в Италию в понедельник, 25 января.

Как ранее сообщал «Чемпионат», 29-летний игрок пройдет медобследование в Риме. Планируется, что контракт с «Фиорентиной» будет подписан во вторник.

Здесь можно прочитать подробности будущего трансфера российского футболиста в итальянский клуб.

Кокорин выступал за «Спартак» с лета 2020 года, куда перешел на правах свободного агента. Он провел в составе москвичей 10 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.

(Александр Бобров)