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Трансфер Кокорина в «Фиорентину» — уже сегодня. Подробности сделки

12:55
Александр Кокорин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Александр Кокорин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Трансфер форварда «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину», скорее всего, завершится уже сегодня, в четверг, 21 января.

Итальянский клуб выкупит 29-летнего футболиста за 4 миллиона евро. Срок контракта составит, по нашим данным, 2,5 года, плюс есть возможность продления еще на один сезон.

Зарплата нападающего у «фиалок» будет около 1,7 миллиона евро в год, также предусмотрены бонусы за достижения. Ранее Евгений Павлов, агента Кокорина, подтвердил «СЭ», что россиянин пойдет на понижение оклада ради перехода в команду из Флоренции.

Кокорин подписал договор с красно-белыми летом 2020 года на правах свободного агента. Он провел в составе москвичей 10 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.

(Вячеслав Короткин)

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