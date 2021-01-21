Трансфер форварда «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину», скорее всего, завершится уже сегодня, в четверг, 21 января.

Итальянский клуб выкупит 29-летнего футболиста за 4 миллиона евро. Срок контракта составит, по нашим данным, 2,5 года, плюс есть возможность продления еще на один сезон.

Зарплата нападающего у «фиалок» будет около 1,7 миллиона евро в год, также предусмотрены бонусы за достижения. Ранее Евгений Павлов, агента Кокорина, подтвердил «СЭ», что россиянин пойдет на понижение оклада ради перехода в команду из Флоренции.

Кокорин подписал договор с красно-белыми летом 2020 года на правах свободного агента. Он провел в составе москвичей 10 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.

(Вячеслав Короткин)