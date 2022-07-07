«Фламенгу» интересуется Бальбуэна

«Фламенгу» интересуется защитником московского «Динамо» Фабианом Бальбуэной, написал в Twitter журналист Сесар Луис Мерло.

Как и «Коринтианс», об интересе которого сообщалось ранее, «Фламенгу» рассчитывает, что игрок воспользуется новым правилом ФИФА и на сезон приостановит действие контракта с бело-голубыми.

30-летний защитник играет в «Динамо» с 2021 года. За это время он сыграл в 27 матчах во всех турнирах, где отметился 4 голами. Его контракт с московским клубом клубом действует до лета 2025 года.