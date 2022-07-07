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Сегодня, 06:36

Кулибали хочет покинуть Италию, если придется уйти из «Наполи»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Наполи» Калиду Кулибали может покинуть команду в летнее трансферное окно.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, 30-летний сенегалец не хочет оставаться в Италии, если покинет «Наполи». Интерес к игроку проявляют «Челси» и «Барселона».

Действующий контракт Кулибали с «Наполи» рассчитан до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 защитник сыграл 34 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

Футбол
ФК Наполи
ФК Челси
Калиду Кулибали
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