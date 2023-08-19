«Челси» предложил 15 миллионов фунтов стерлингов за Петровича

«Челси» хочет подписать голкипера «Нью-Ингднэнд Революшн» Джордже Петровича. По информации The Guardian, лондонский клуб предложил около 15 миллионов фунтов стерлингов за 23-летнего серба.

Действующий контракт игрока рассчитан до конца 2025 года. Портал Transfermerkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

В этом сезоне Петрович сыграл в 25 матчах во всех турнирах и пропустил 29 мячей, при 8 играх без пропущенных голов.