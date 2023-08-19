Льорис отказался от перехода в «Лацио»

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис не перейдет в «Лацио», так как хочет быть первым номером в своей новой команде, утверждает L'Equipe.

36-летний француз прервал переговоры с римским клубом, который уже договорился с «Тоттенхэмом». Бывший вратарь сборной Франции не готов переходить в команду, где не будет гарантий игрового времени.

Льорис выступает за «Тоттенхэм» с 2012 года. Его контракт со «шпорами» рассчитан до конца сезона-2023/24. Однако он договорился с главным тренером команды Анже Постекоглу, что покинет команду, поэтому сейчас не тренируется с основным составом.