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Сегодня, 16:08

Бывший защитник «Динамо» и «Антальяспора» Батак считает, что турецкий чемпионат подойдет Дзюбе

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Экс-защитник «Динамо», «Анкараспора» и «Антальяспора» Радослав Батак отреагировал на информацию о том, что Артем Дзюба может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

33-летним россиянином интересуются «Галатасарай» и «Фенербахче».

«Дзюба хороший игрок, футболист такого уровня может помочь турецким командам. Но можно остаться в РПЛ, он всю жизнь играл в России.

В Турции фанаты очень сильно любят футбол, на каждый матч приходит очень много зрителей. Под конец карьеры, опыт поможет ему адаптироваться в другой лиге. Турецкий стиль подходит стилю Дзюбы. В России больше физической нагрузки, а в Турции больше обращают внимание на саму игру», — цитирует Батака Metaratings.ru.

22 мая «Зенит» объявил об уходе Дзюбы. Форвард играл за сине-бело-голубых с лета 2015 года. В прошлом сезоне нападающий провел 39 матчей за «Зенит», забил 13 голов и сделал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Дзюбу в 6 миллионов евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-igrok-dinamo-batak-turetskiy-stil-podkhodit-stilyu-dzyuby-1292864/
Артем Дзюба
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