«Милан» предлагает Марсело зарплату 3 миллиона евро в год

Бывший защитник «Реала» Марсело может подписать контракт с «Миланом», сообщает As.

Руководство «россонери» предлагает 34-летнему бразильцу соглашение с зарплатой 3 миллиона евро в год. При этом, защитник может взять время на размышление, так как в «Реале» он получал вдвое больше.

Марсело выступал за мадридский клуб с 2007 года. В составе «Реала» он шесть раз стал чемпионом Испании, по пять раз выигрывал Суперкубок Испании и Лигу чемпионов, трижды становился обладателем Суперкубка УЕФА и дважды — Кубка Испании, а также четыре раза побеждал на клубном чемпионате мира.