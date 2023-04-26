«Барселона» готова расстаться с Рафиньей ради подписания Месси
«Барселона» может продать вингера Рафинью, чтобы освободить финансовые средства на покупку нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.
По информации AS, интерес к игроку проявляют сразу три клуба АПЛ. Но каталонцы не спешат расставаться с игроком и рассматривают такую возможность только в случае достойного предложения. Интерес к игроку проявляют «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл». Деньги с продажи бразильца будут использованы на то, чтобы зарегистрировать форварда Лионеля Месси в случае его подписания.
26-летний Рафинья провел 42 игры во всех турнирах в текущем сезоне, забил 9 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с сине-гранатовыми действует до 2027 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 50 миллионов евро.
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