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Тухель хочет переманить полузащитника «Челси» Ковачича в «Баварию»

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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель хочет подписать хавбека «Челси» Матео Ковачича. Об этом сообщает Bild.

Тухель видит в хорвате игрока, способного укрепить полузащиту мюнхенцев. Тренер и игрок знакомы по совместной работе в «Челси». Контракт хавбека с «синими» рассчитан до 2024 года. Руководство готово его отпустить в летнее трансферное окно.

Ковачич выступает за «Челси» с 2018 года. В текущем сезоне он принял участие в 33 играх, забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.

Матео Ковачич
ФК Бавария
ФК Челси
Томас Тухель
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