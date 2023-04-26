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Легенда сборной Аргентины призвал Месси остаться в «ПСЖ»

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Бывший нападающий сборной Аргентины Кемпес призвал форварда «ПСЖ» Лионеля Месси остаться во французской команде.

«Я не думаю, что для него полезно возвращаться в «Барселону». Ему было бы лучше остаться во Франции, чтобы спокойно дождаться следующего чемпионата мира. Чтобы сыграть на мундиале, он должен остаться там. Цели «Барселоны» другие, они все еще определяются после его отъезда. У каталонцев до сих пор много проблем», — cказал Кемпес в эфире Super Deportivo Radio.

20 апреля появилась информация о том, что каталонцы предложили Месси контракт до лета 2025 года с зарплатой 25 миллионов евро за сезон. 35-летний нападающий выступал за каталонский клуб с 2005 по 2021 год. В составе «Барселоны» он провел 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 голевые передачи.

Действующее соглашение Месси с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года.

Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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